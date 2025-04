Leicht weniger Treibhausgase ausgestossen

Der Treibhausgasausstoss aus Gebäuden sank seit 1990 um 46 Prozent: Kamine in Zürich. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am stärksten sank der Treibhausgas-Ausstoss in der Industrie gefolgt vom Gebäudesektor, wie das Bundesamt für Umwelt am Dienstag in seinem Treibhausgasinventar mitteilte. Dagegen blieb der Ausstoss von Klimaschadstoffen aus dem Verkehr und der Landwirtschaft auf dem gleichen Niveau wie 2022.

Verglichen mit dem Jahr 1990 sank der Treibhausgasausstoss aus den Schweizer Gebäuden um 46 Prozent auf 9,1 Millionen Tonnen, 0,3 Millionen Tonnen weniger als 2022. Damit haben die Bauten einen Anteil von 22,2 Prozent am Gesamtausstoss. Im Industriesektor beläuft sich der Rückgang gegenüber 1990 auf 32 Prozent und 0,7 Millionen Tonnen weniger als 2022.

Beim Verkehr lag der Ausstoss 8 Prozent tiefer als 1990. Mit 13,7 Millionen Tonnen verringerte er sich im Vorjahresvergleich aber nicht.