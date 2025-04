ARCHIV - Hunderte von Menschen versammeln sich in Somerville, Massachusetts, um die Freilassung einer türkischen Studentin der Tufts University, zu fordern, die am Dienstagabend von US-Bundesbeamten verhaftet wurde. Die Inhaftierte ist eine 30-jährige Doktorandin. Foto: Michael Casey/AP/dpa Foto: Michael Casey

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Sie war nach der Festnahme in eine 2.500 Kilometer entfernte Haftanstalt im Bundesstaat Louisiana gebracht worden. Nun entschied ein Bundesrichter, sie müsse bis zum 1. Mai nach Vermont zurückgebracht werden, berichteten der Sender ABC und die Zeitung «Boston Globe». Dort solle dann eine Kautionsanhörung stattfinden. Der Richter sprach demnach auch von «erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken» im Fall der Verhaftung.

Verstörende Bilder der Festnahme

Auf Bildern einer Überwachungskamera, die in US-Medien verbreitet wurden, war zu sehen, wie sich mehrere Männer in dunkler Zivilkleidung, teilweise mit Hoodies, der Frau genähert hatten, die vom Fastenbrechen kam. Die verängstigt aussehende Frau wird umringt und dann abgeführt.

Die Justizministerin von Massachusetts, Andrea Joy Campbell, hatte die Bilder von der Festnahme als verstörend bezeichnet. Die Studentin hatte nach übereinstimmenden Medienberichten ein gültiges Visum, in einer Erklärung des Heimatschutzministeriums auf X heisst es aber, ein Visum sei ein Privileg, kein Recht. Die Studentin habe sich für die terroristische Hamas eingesetzt.

Unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung

Nach Medienberichten war sie eine Co-Autorin eines Artikels in einer Studentenzeitung von 2024, in dem die Universität aufgefordert wurde, anzuerkennen, dass es einen Völkermord an Palästinensern gebe.

Für das grösste Aufsehen in den USA hatte die Festnahme des palästinensischen Studenten Machmud Chalil gesorgt. Der Absolvent der New Yorker Columbia-Universität besitzt seiner Anwältin zufolge eine Greencard und damit eine unbegrenzte Aufenthaltsgenehmigung in den USA. Die US-Regierung will ihn abschieben und wirft ihm unter anderem vor, auf dem Campus Flugblätter mit dem Logo der islamistischen Hamas verteilt zu haben. Auch er sitzt in Louisiana fest.