Schweizer Tiere können gegen Blauzungenkrankheit geimpft werden

In der Schweiz können Rinder und Schafe jetzt gegen die Blauzungenkrankheit geimpft werden. Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen hat eine Dringlichkeitsverfügung erlassen, um die Verbreitung der Seuche einzudämmen.

Schweizer Rinder und Schafe können nun gegen Blauzungenkrankheit geimpft werden. (Themenbild) Foto: Fabian Sommer

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der Schweiz können Rinder und Schafe gegen die Blauzungenkrankheit geimpft und der Impfstoff dafür importiert werden. Die Impfung schützt die Tiere zwar nicht vor der durch Mücken übertragenen Krankheit, kann aber deren Verlauf mildern.

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) hat in Absprache mit der Zulassungsbehörde Swissmedic eine sogenannte Allgemeinverfügung für die Verwendung des Impfstoffes erlassen. So steht es in einer Mitteilung des BLV vom Donnerstag.

Die Verfügung wurde erlassen, weil laut der Mitteilung das Handeln dringend ist und die Seuche in vielen Tierhaltungen aufgetreten ist. Die Impfung sei nach heutigem Stand die beste Möglichkeit, um Verlusten vorzubeugen. Sie wird empfohlen, ist aber freiwillig und muss von den Tierhalterinnen und -haltern bezahlt werden.

Geimpft werden kann gegen den besonders für Schafe sehr schädlichen Serotyp 3 der Blauzungenkrankheit (BTV-3).