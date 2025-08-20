SP-Ständerat Daniel Jositsch hat geheiratet

SP-Ständerat Daniel Jositsch ist unter der Haube. Ende Juli heiratete er seine Partnerin auf dem Zürcher Standesamt.

Daniel Jositsch und Alexia Darce haben geheiratet. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch heiratet französische Buchhändlerin Alexia Darce

Paar lernte sich vor über zehn Jahren in einer Buchhandlung kennen

Jositsch war zuvor einmal verheiratet und hat einen erwachsenen Sohn Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Tobias Bruggmann Redaktor Politik

Liebesglück für den Zürcher SP-Ständerat Daniel Jositsch (60)! Am 26. Juli heiratete er seine Partnerin, die französische Buchhändlerin Alexia Darce in Zürich, wie der ««Tages-Anzeiger» berichtete. Das Paar war seit letztem Dezember verlobt.

Kennengelernt haben sich die beiden vor mehr als zehn Jahren in einer Buchhandlung. Jositsch habe Gewicht verlieren und dabei auf dem Fitnessgerät Serien schauen wollen. Darce habe ihn mit Filmvorschlägen versorgt. «Viktor Giacobbo riet mir mehrfach, ein Netflix-Abo abzuschliessen», so Jositsch gegenüber der Zeitung. Doch er habe sich den Schwatz nicht entgehen lassen wollen. Als sie nicht mehr im Buchladen arbeitete, habe man sich auf einen Kaffee verabredet.

Bei Abendessen gefeiert

Gefeiert habe man die Hochzeit bei einem Abendessen im familiären Rahmen. Die Ehe habe symbolischen Charakter. «Der Bund der Ehe repräsentiert für mich das Bekenntnis zur Beziehung.» Dazu sei es eine Absicherung für die Zukunft, falls einer der beiden krank werden würde.

Jositsch war bereits einmal mit einer Kolumbianerin verheiratet und danach lange mit der Politikerin Chantal Galladé (52) liiert, als die beiden zusammen für die SP im Nationalrat sassen. Galladé hat mittlerweile zur GLP gewechselt. Ihre Wege trennten sich 2014. Jositsch hat einen erwachsenen Sohn.