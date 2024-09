Hungertod von Millionen Menschen Nationalrat anerkennt Holodomor als Völkermord

Der vom Sowjetregime unter Josef Stalin zu verantwortende Hungertod von mehreren Millionen Menschen vor rund 90 Jahren in der Ukraine ist ein Akt von Völkermord. So steht es in einer Erklärung, die der Nationalrat am Dienstag mit klarem Mehr gutgeheissen hat.