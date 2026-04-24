Der Zürcher Regierungsrat Martin Neukom (39, Grüne) liess sich dreimal malen – und lehnte alle Werke ab. Als Künstler wählte er Hans Witschi. Das war ein Fehler, sagt er nun. Dennoch habe er sich jetzt für ein Bild entschieden – und kündigt an, es selbst zu bezahlen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Neukom lehnte alle drei Portraits von Hans Witschi ab

Nun hat er sich für eines entschieden

Die Kosten dafür wird er selbst tragen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Wogen schlugen hoch als Martin Neukom erklärte, dass ihm die Portraits, die er selbst bei Hans Witschi in Auftrag gegeben hatte, nicht gefallen. Er fühle sich entstellt, sagt der Zürcher Regierungsrat. Zum Hintergrund: Jeder Zürcher Regierungsrat wird, wenn er Regierungspräsident ist, gemalt und in einer Galerie verewigt. Der Grüne konnte sich mit dem Ergebnis nicht anfreunden, auch nach drei Bildern nicht.

Jetzt teilt Neukom auf LinkedIn mit, dass er die Kosten – 20'000 Franken – selbst tragen werde. Ein Bild muss der Künstler im Gegenzug an den Kanton Zürich abliefern. «Die anderen beiden Bilder gehören Herrn Witschi» schreibt Neukom. Der Künstler könne damit machen, was er will.

Und was für ein Bild wird dereinst von Neukom in der Ahnengalerie hängen? Das weiter Vorgehen sei noch offen, hält der Regierungsrat fest.