Nur noch eine Hürde auf Bregys Weg zum Mitte-Parteipräsidium

Der Walliser Mitte-Nationalrat und heutige Fraktionschef Philipp Matthias Bregy will den Zuger Nationalrat Gerhard Pfister an der Parteispitze ablösen. Die Findungskommission gab am Freitag grünes Licht. Entscheiden wird im Juni die Delegiertenversammlung.

Foto: ANTHONY ANEX