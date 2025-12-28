Der frühere Nationalrat und Lausanner Stadtpräsident Daniel Brélaz ist tot. Er verstarb in der Nacht auf Sonntag an einem plötzlichen Herzstillstand. Brélaz sass ab 1979 im Nationalrat. Er gehörte zu den ersten Grünen Parlamentariern weltweit.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Der 75-Jährige war wegen eines Nierenproblems im Spital, wie sein Sohn in einer Mail an die Nachrichtenagentur Keystone-SDA schrieb. Der Herzstillstand sei unerwartet gewesen. Ein Herzproblem war laut der Mitteilung der Familie zwar ebenfalls diagnostiziert, aber als sekundär eingestuft worden. Eine Autopsie soll nun die genaue Todesursache klären.

Brélaz wurde 1979 in den Nationalrat gewählt. Er war damit laut Angaben der Partei der erste Grüne in einem nationalen Parlament weltweit. Mit Unterbrüchen gehörte der gelernte Mathematiker der grossen Kammer über 20 Jahre lang an. Im März 2022 trat er zurück. Brélaz wurde auch bekannt durch seine auffällige Krawatten-Wahl: Der Mathematiker trug Katzenmotive.

Die Waadtländer Grünen zeigten sich schockiert über den plötzlichen Tod. «Daniel war ein wahrer Pfeiler für unsere Bewegung», sagte Parteipräsidentin Rebecca Joly zu Keystone-SDA.