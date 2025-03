Nicolas Waldner stellt an der Delegiertenversammlung der Grünen eine neue Resolution vor. Foto: keystone-sda.ch

Die Grünen wollen sich jedem neuen Freihandelsabkommen widersetzen, das keine Leitplanken in Bezug auf nachhaltigen Handel und Menschenrechte enthält. Die rund hundert Delegierten hiessen am Samstag in Brig VS einstimmig eine entsprechende Resolution gut.

Diese sogenannte Leitplanke besagt, dass die Schweiz ihre «globale Verantwortung» wahrnehmen und aufhören soll, «ihre Wirtschaft auf Kosten der Bevölkerung und der Umwelt» anderer Länder zu entwickeln. Jedes neue bilaterale Abkommen müsse «sehr klare Regeln und einen Rahmen haben», sagte der Genfer Nationalrat Nicolas Walder (58) bei der Vorstellung der Resolution.

Er erklärte, dass die Grünen bei jedem neuen problematischen Abkommen ein Referendum ergreifen würden. Er nannte die laufenden Verhandlungen mit den Mercosur-Staaten und China. Im ersten Fall beinhalte der Abkommensentwurf grosse Umweltrisiken, insbesondere im Zusammenhang mit der Abholzung von Wäldern.

Abkommen mit China und USA betroffen

Betreffend China erwähnte er eine «katastrophale» Menschenrechtssituation. Auch ein Abkommen mit den USA unter Präsident Donald Trump (78) könnte von den Grünen bekämpft werden.

Die Resolution fordert auch, dass der Schweizer Finanzplatz klimaschädliche Geschäfte beendet und in nachhaltige Projekte investieren solle. Zudem verlangt sie, dass Schweizer Konzerne auch im Ausland die Menschenrechte und Umweltstandards einhalten.

Der Text spricht auch davon, dass die Schweiz aufhören solle, «Kriege zu finanzieren», indem sie Öl, Gas oder Uran importiere. Ferner fordert die Resolution, dass die Schweiz mindestens 1 Prozent ihres Bruttoinlandprodukts in die Entwicklungszusammenarbeit investieren soll.