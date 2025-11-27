Das geplante Atom-Endlager im Haberstal bei Stadel ZH hat einen Namen: «Terradura» wird das Grossprojekt künftig heissen.

Das Tiefenlager für atomare Abfälle im Haberstal wird "Terradura" heissen. (Archivbild) Foto: MICHAEL BUHOLZER

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

«Terradura» ist das Ergebnis eines Votings, bei dem die Bevölkerung mitmachen konnte. Fast 40 Prozent der eingegangene Stimmen wählten den Vorschlag «Terradura», wie die Verantwortlichen für die Namenssuche am Donnerstag mitteilten. Er gewann vor Vorschlägen wie «Atlasuisse» und «Soluterra».

Das Tiefenlager für radioaktive Abfälle ist ein Jahrhundertprojekt. Seit September 2022 ist bekannt, dass es im Zürcher Unterland gebohrt werden soll, genauer im Haberstal. Die Brennelementverpackungsanlage soll in Würenlingen AG erstellt werden.