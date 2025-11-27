Das Tiefenlager für atomare Abfälle im Haberstal wird "Terradura" heissen. (Archivbild)
Foto: MICHAEL BUHOLZER
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
«Terradura» ist das Ergebnis eines Votings, bei dem die Bevölkerung mitmachen konnte. Fast 40 Prozent der eingegangene Stimmen wählten den Vorschlag «Terradura», wie die Verantwortlichen für die Namenssuche am Donnerstag mitteilten. Er gewann vor Vorschlägen wie «Atlasuisse» und «Soluterra».
Das Tiefenlager für radioaktive Abfälle ist ein Jahrhundertprojekt. Seit September 2022 ist bekannt, dass es im Zürcher Unterland gebohrt werden soll, genauer im Haberstal. Die Brennelementverpackungsanlage soll in Würenlingen AG erstellt werden.