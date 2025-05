So gut lesen und schreiben die Schüler in deinem Kanton

Lesen können sie im 11. Schuljahr, Schreiben und Fremdsprachen hingegen weniger. Ein neuer Bericht offenbart grosse Unterschiede zwischen den Kantonen. Foto: PATRICK PLEUL

Darum gehts EDK-Bericht zeigt durchzogene Bilanz bei Grundkompetenzen in Schulen

Grosse Unterschiede bei Orthografie und Fremdsprachen zwischen Kantonen und Sprachregionen

Im 11. Schuljahr erreichen viele Schüler Grundkompetenzen im Lesen

Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektorinnen und- direktoren (EDK) legte heute den neuen Bericht zu den Grundkompetenzen in Schulen vor. Die Bilanz ist durchzogen, die Unterschiede zwischen den Kantonen beträchtlich.

Am Ende der Schulzeit erreicht ein recht hoher Anteil der Schülerinnen und Schüler in der Schulsprache die Grundkompetenzen beim Lesen. Geht es aber um die Rechtschreibung sowie die Fremdsprachen zeigen sich beträchtliche Unterschiede.

So lesen die Schüler

Im Gesamtschnitt unter den Kantonen erreichten 82 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Grundkompetenzen beim Lesen in der Schulsprache. Deutlich abfallen tun die beide Appenzell. Innerrhoden kommt auf 69 Prozent, Ausserrhoden sogar nur auf 64 Prozent der Schüler, welche die Mindestanforderungen erfüllen. Herausragende Leistungen erreichen das Tessin mit 85 Prozent, Kanton Waadt mit 86 Prozent und der französischsprachige Teil des Wallis mit 87 Prozent.

So schreiben die Schüler

Auch in der Rechtschreibung, also der Orthografie, gibt es Unterschiede. Im Schnitt erreichten 84 Prozent der Schülerinnen und Schüler die Anforderungen. Die Bilanz ist also etwas besser als bei den Lesekompetenzen. Positiv sticht der Kanton Uri heraus, indem ganze 91 Prozent die Grundkompetenzen erfüllen. Am schwächsten ist auch hier Appenzell Innerrhoden mit 79 Prozent.

Es sollen Massnahmen geprüft werden

Die Unterschiede bei Orthografie und Fremdsprachen zeigten sich demnach sprachregional und kantonal. Hinzu kamen individuelle Merkmale bei den Sprachkompetenzen: Geschlecht, soziale Herkunft, Fremdsprachigkeit und Migrationsstatus.

Insgesamt schliesst die EDK aus den Erkenntnissen der erstmaligen Messung im 11. Schuljahr, dass in den Landesteilen und in den Kantonen Massnahmen geprüft werden sollten, um mehr Schülerinnen und Schülern das Erreichen der Grundkompetenzen zu ermöglichen. Zudem gebe es Anlass für eine grundsätzlichen Auseinandersetzung mit den Kompetenzerwartungen bei Fremdsprachen und Orthografie.