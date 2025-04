Italiens Präsident Mattarella bekommt Herzschrittmacher

Der italienische Präsident Sergio Mattarella hat einen Herzschrittmacher bekommen. Der 83-Jährige habe die Operation in einem Krankenhaus in Rom gut überstanden, hiess es anschliessend aus seiner Umgebung. Sein Gesundheitszustand sei stabil.

ARCHIV - Sergio Mattarella, Präsident von Italien. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa/Archivbild Foto: BERND VON JUTRCZENKA

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Mattarella ist seit Februar 2015 im Amt und damit einer der dienstältesten Staatschefs in Europa. In seinem Heimatland amtierte seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs noch niemand länger als Präsident. Über die Parteigrenzen hinweg gilt er als moralische Instanz. Italien wird seit zweieinhalb Jahren von einer Koalition aus drei rechten und konservativen Parteien regiert.

Operation schon seit einiger Zeit geplant

Mattarella hatte sich am Montagnachmittag in das Krankenhaus Santo Spirito begeben, eine der bekanntesten Kliniken der italienischen Hauptstadt. Der Eingriff fand nach Angaben aus seiner Umgebung noch am selben Abend statt. Die Operation sei schon seit einiger Zeit geplant gewesen, hiess es. Offen blieb, wie lang er nun im Krankenhaus bleiben muss.

Der gebürtige Sizilianer sass vor dem Wechsel ins Präsidentenamt 25 Jahre lang in der Abgeordnetenkammer, ursprünglich für die Christdemokraten, später für die Sozialdemokraten. In den Jahren 1989/90 war er Bildungsminister, von 1999 bis 2001 Verteidigungsminister.