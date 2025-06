Der Bundesrat empfiehlt mehrere Massnahmen zur verbesserten Finanzierung der Palliative Care. (Symbolbild) Foto: ENNIO LEANZA

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Palliative Care umfasst die Unterstützung und medizinische Versorgung von Menschen mit unheilbaren, lebensbedrohlichen oder chronisch fortschreitenden Erkrankungen. Laut dem Bundesrat besteht hier Verbesserungspotenzial, zu dessen Ausschöpfung alle betroffenen Akteure Massnahmen treffen müssten.

Die kantonale Restfinanzierung reiche nicht immer aus, um eine angemessene Vergütung der Pflegeleistungen in Heimen und Hospizen bei der Palliative Care zu gewährleisten. Ab 2032 werden diese Leistungen mit der Einführung der einheitlichen Finanzierung in der ganzen Schweiz einheitlich vergütet. In der Zwischenzeit empfiehlt der Bundesrat den Kantonen, eine angemessene Restfinanzierung vorzusehen und ihr Angebot an Palliative Care auszubauen.