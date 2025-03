Die Schweizer Paraplegiker-Stiftung feiert am Mittwoch ihr 50-jähriges Bestehen. Seit 1975 setzt sie sich für Menschen mit Querschnittslähmung ein. Die Stiftung zählt heute zwei Millionen Mitglieder.

Die Schweizer Paraplegiker Stiftung veranstaltet anlässlich des 50-jährigen Jubiläums Tage der offenen Tür in ihrem Zentrum in Nottwil LU. (Archivbild) Foto: GAETAN BALLY

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Laut Angaben der Stiftung wird in der Schweiz jeden zweiten Tag ein Mensch durch einen Unfall querschnittgelähmt. Stürze, Sport- und Verkehrsunfälle seien dabei die häufigsten Unfallursachen, teilte die Schweizer Paraplegiker-Stiftung mit.

Zusammen mit ihren sieben Tochtergesellschaften und zwei nahestehenden Organisationen bildet sie die Schweizer Paraplegiker-Gruppe mit über 200 Mitarbeitenden in über 100 Berufen, hiess es weiter. Die gesamte Paraplegiker-Gruppe berät und begleitet Betroffene, verhandelt mit Versicherungen und sensibilisiert Unternehmen für die Anstellung von Rollstuhlfahrenden. So können über 60 Prozent der Menschen mit Querschnittslähmung nach der Rehabilitation wieder arbeiten.

Anlässlich des Jubiläums will die Stiftung unter dem Motto «Dabei sein wirkt», zeigen, was eine Mitgliedschaft oder eine Spende bewirken kann. Dazu gebe es unter anderem Anfang September Tage der offenen Tür im Paraplegiker-Zentrum in Nottwil LU. Gegründet wurde die Stiftung vom Arzt Guido A. Zäch.