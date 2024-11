Die Akteure im Gesundheitswesen wollen ab 2026 Gesundheitskosten von jährlich rund 300 Millionen Franken einsparen. Dieses Ziel haben sie sich bei einem Gespräch am runden Tisch über kostendämpfende Massnahmen gesetzt.

1/5 Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider spricht mit Vertreterinnen und Vertretern von Akteuren des Gesundheitswesens in Bern über Massnahmen zur Kostendämpfung im Gesundheitswesen. Foto: ANTHONY ANEX

Auf einen Blick Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider will sich regelmässig mit Gesundheitsakteuren treffen

Jedes Jahr sollen 300 Millionen Franken eingespart werden

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die 300 Millionen Franken entsprächen rund einem Prozent der Prämiengelder, sagte Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider am Montagnachmittag nach dem Gespräch in Bern vor den Medien. Der runde Tisch wolle sich künftig zweimal im Jahr treffen. Es sei äusserst wichtig, alle Akteure am Tisch zu haben und gemeinsam Verantwortung zu übernehmen.

Eine Revolution wolle der runde Tisch nicht, sagte Baume-Schneider. Die Akteure wollten gemeinsam Verbesserungen im System erreichen und beispielsweise Doppelspurigkeiten beseitigen. Dabei solle die Qualität der Versorgung erhalten bleiben.

Komme keine Einigung zustande, wolle sie durchgreifen, versicherte die Gesundheitsministerin. Entweder werde sie in solchen Fällen Entscheide treffen oder aber dem Bundesrat Anträge stellen.