Bundespräsidentin Viola Amherd hat sich im Rahmen des 70-Jahr-Jubiläums des Cern in Genf mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen getroffen. Gemeinsam besprachen sie die Modernisierung des Abkommens zwischen der Schweiz und der EU.

Amherd und von der Leyen treffen sich an Cern-Jubiläum

Bundespräsidentin Viola Amherd (vorne, 2.v.l.) am 70-Jahre-Jubiläum des Forschungszentrum Cern in Genf. Zuvor traf sich Amherd mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (vorne, 2.v.r.) zum Gespräch. Foto: X @Violapamherd

SDA Schweizerische Depeschenagentur

«Wir machen Fortschritte, aber es bleibt noch viel Arbeit», schrieb von der Leyen in einem Post auf X zum Gespräch. Beide verfolgten das Ziel, die Gespräche bis Ende 2024 abzuschliessen. Weiter sei bei den Gesprächen um die Sicherheitslage in Europa gegangen, schrieb Amherd in ihrem eigenen Post.

Zudem lobte Bundespräsidentin Viola Amherd in Genf die wissenschaftlichen Errungenschaften des Cern. Sie pries in ihrer Rede anlässlich des 70-Jahr-Jubiläums des Kernforschungszentrums die länderübergreifende Zusammenarbeit und den «Geist der Kooperation» aus der Gründerzeit, der aktuell dringend erforderlich sei.

Viel Zuversicht für die Zukunft des Cern

«Die Institution, die wir heute feiern, steht für den Wissensdrang des Menschen. Zugleich ist sie ein starkes Beispiel für die Erfolge, die von Staaten ausgehen, die nicht gegen- sondern miteinander arbeiten», sagte Amherd am Dienstagnachmittag vor zahlreichen Gästen.

Die Gründung des Cern sei in einer Zeit erfolgt, in der gerade Europa «stark von einem solchen Geist der Kooperation und der Hoffnung auf gemeinsamen Fortschritt geprägt» gewesen sei. Und die Schweiz werde die Weichen auch langfristig so stellen, dass sich die Organisation bestmöglich entwickeln könne, versicherte Amherd.