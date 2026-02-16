Genügend Unterschriften für «Winterthurer First»-Initiative

Die Winterthurer SVP hat doppelt so viele Unterschriften wie nötig gesammelt. Mit ihrer «Winterthurer-First»-Initiative will sie Einheimischen bei städtischen Wohnungen Vorrang geben.

Darum gehts 2000 Unterschriften für «Winterthurer-First»-Initiative gesammelt

1000 Unterschriften nötig für Zustandekommen der Initiative

Initiative richtet sich gegen Zuzüger aus Zürich Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Winterthurer SVP hat 2000 Unterschriften für ihre «Winterthurer-First»-Initiative gesammelt. Für das Zustandekommen der Wohn-Initiative sind 1000 Unterschriften nötig. Am Dienstag reicht die Partei die Unterschriften ein.

Die Initiative «Für eusi Stadt, für eusi Familie» verlangt, dass bei der Vermietung von städtisch finanzierten Wohnungen jene Interessentinnen und Interessenten bevorzugt werden, die bereits in Winterthur wohnen.

Die Initiative richtet sich damit insbesondere auch gegen Zuzügerinnen und Zuzüger aus Zürich, die in der Kantonshauptstadt nichts Bezahlbares mehr finden.

Kantonale Initiative läuft

Auch auf Kantonsebene lancierte die SVP eine ähnliche Initiative, die eine Bevorzugung von Einheimischen fordert, allerdings erst, wenn die Bevölkerung der Schweiz die 10-Millionen-Marke überschritten hat.