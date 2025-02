Joël hatte nicht damit gerechnet, dass seine lokale Farbaktion eine solche Nachwirkung mit sich zieht. Foto: DR

Lucie Fehlbaum

Joël trifft Blick am ersten Tag des neuen Schuljahres vor dem Unimail-Campus in Genf. In einem Café in der Nähe erzählt der Sprecher von Extinction Rebellion (XR) von den Ermittlungen, die gegen ihn geführt wurden.

Bevor er das Gespräch mit Blick beginnt, geht der 25-jährige Student auf Nummer sicher: Er legt seinen Computer und sein Handy in seinen Spind. «Man weiss ja nie», sagt er. «Mir ist es lieber, sie lesen Ihren Artikel, als dass sie unser Gespräch belauschen.»

Ein Leben unter der Lupe

«Sie» sind die Ermittler, die jedes Detail seines Lebens unter die Lupe genommen haben. Alles beginnt im Februar 2023, als Joel verhaftet wird. Mitglieder von XR haben mit gelber Farbe eigenständig Velowege auf die Fahrstrasse gemalt.

Die Stadt reichte daraufhin eine Klage wegen Sachbeschädigung ein. Etwas mehr als tausend Franken teurer Schaden ist entstanden, es folgte eine Verurteilung, dann eine Einigung mit der Gemeinde. Das Ende der Geschichte?

Ganz und gar nicht. Einige Monate später reichte der Kanton ebenfalls Klage ein. Der Fall weitet sich schnell aus.

Unverhältnismässige Überwachung

Als Joël im Januar dieses Jahres von der Genfer Staatsanwaltschaft vorgeladen wurde, hatte er keine Ahnung, was ihn erwarten würde. Was er an diesem Tag entdeckte, machte ihn sprachlos. «Ich wurde gefragt, ob ich mich an einen Kauf erinnern könne, der Anfang 2023 bei Jumbo für weniger als zehn Franken bezahlt wurde. Natürlich hatte ich keine Ahnung.»

Aber das war nur die Spitze des Eisbergs. Seine Anrufe waren über sechs Monate hinweg analysiert, seine Steuern untersucht und seine Bankkonten durchforstet worden. Die Ermittler schauten sich sogar die Aufzeichnungen einer Fluggesellschaft an, ob er oder seine Familie in den letzten drei Jahren geflogen waren.

Warum wird so viel Aufwand nach der Farb-Aktion betrieben? Joel sucht immer noch nach einer Antwort. «Das war keine einfache Untersuchung, das war eine komplette Durchleuchtung meines ganzen Lebens. Sie versuchten herausfinden, wohin ich ging, mit wem ich ein Bier trank, den Namen und die Preise meines Zahnarztes.»

Nachhaltige psychologische Auswirkungen

«Ich habe erst nach zwei Jahren herausgefunden, dass ich überwacht wurde. Woher soll ich wissen, dass das heute noch nicht der Fall ist? Vielleicht weiss ich es erst in zwei Jahren...», so der Student.

Das Erlebte machte etwas mit dem jungen Mann. Joel überdenkt seitdem seine Gewohnheiten. «Heute zahle ich bar, wenn ich kann, und vermeide es, mein Handy mitzunehmen. Nicht aus Paranoia, sondern als Vorsichtsmassnahme.»

Familien werden mit hineingezogen

Die Angelegenheit betrifft nicht nur Joel. Er weiss jetzt, dass Angehörige und Freunde in die Kartei aufgenommen wurden.

«Es war nicht nur ich, der ausspioniert wurde», so der Sprecher von XR. Die Behörden hätten Informationen über seine Freunde, Mitbewohner und sogar über Leute gesammelt, die mit der Farbaktion nichts zu tun hatten. «Darunter auch Leute, die ich nicht kenne und die vor mir in meiner Studenten-WG gelebt haben.»

Nach der über ihn angelegten Akte sagt Joël, dass er nicht mehr so aktiv sein könne wie früher. «Ich werde es mir nicht mehr leisten können, einfach so an militanten Aktivitäten teilzunehmen. Das würde bedeuten, andere in Gefahr zu bringen. Es ist jetzt zu einfach für die Polizei oder einen Staatsanwalt, mich zu identifizieren, meine Verwandten zu identifizieren.» Es gehe nicht nur darum, eine Aktion zu bestrafen, sondern den Aktivisten Angst zu machen, um sie von weiteren Aktionen abzuhalten, vermutet der Student.

Er will rebellisch bleiben

Was den jungen Mann am meisten erschreckt, ist die Tatsache, dass niemand diese Überwachung gebremst hat. «Nicht nur der Staatsanwalt hat diese Anträge gestellt, sondern das ganze System hat sie bestätigt, ohne Fragen zu stellen.»

In der Tat wurde in diesem Fall alles akzeptiert: die Datensammlung, die DNA-Analyse, obwohl Joël und eine Mitangeklagte verhaftet worden waren, sogar Anfragen in den USA, die internationale Rechtshilfeersuchen erforderten.

«Ich dachte naiv, dass wir nicht so viel Geld und Energie aufwenden würden, um einen Aktivisten zu überwachen, der ‹kleine lokale Dinge› tut. Aber offensichtlich habe ich mich geirrt», sagt Joël.