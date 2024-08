Gegenvorschlag zur Initiative Bundesrat will Importverbot für tierquälerische Pelze

Tierquälerisch erzeugte Pelze sollen in Zukunft nicht mehr in die Schweiz importiert werden dürfen. Das schlägt der Bundesrat vor. Er will ausserdem den Handel mit tierquälerisch erzeugten Pelzprodukten im Inland untersagen.