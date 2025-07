Gegen neue Windräder Windkraft-Kritiker reichen zwei Volksinitiativen ein

Keine Windparks in Wäldern und ein Baustart von Windkraftwerken nur mit vorgängigem Vetorecht der betroffenen Bevölkerung: Das fordern zwei nationale Volksinitiativen, die am Freitag in Bern eingereicht worden sind.

Publiziert: vor 25 Minuten | Aktualisiert: vor 34 Minuten