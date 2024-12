Die Schweiz soll nach dem Willen des Parlaments die Fussball-Europameisterschaft der Frauen im kommenden Jahr mit 15 Millionen Franken unterstützen. Nach dem Ständerat hat sich am Montag auf der Nationalrat für eine entsprechende Motion ausgesprochen.

Parlament will 15 Millionen Franken für Fussball-EM 2025

Parlament will 15 Millionen Franken für Fussball-EM 2025

Das Parlament will mehr Geld für die Fussball-EM der Frauen. Im Bild: Maddli, das Maskottchen der Women's Euro 2025. (Archivbild) Foto: SALVATORE DI NOLFI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die grosse Kammer nahm die Motion der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerats (WBK-S) mit 116 zu 43 Stimmen bei 19 Enthaltungen an. Der Ständerat hatte dem Vorstoss bereits im März zugestimmt.

Der Bundesrat muss sich nun an die Umsetzung der Kommissionsmotion machen. Der geforderte Betrag ist beinahe das Vierfache dessen, was die Landesregierung ausgeben wollte. Der Bundesrat hatte im Januar entschieden, die im Sommer 2025 in der Schweiz stattfindende EM lediglich mit vier Millionen Franken zu unterstützen. Er begründete dies unter anderem mit der angespannten Finanzlage des Bundes.

Der Bundesratsentscheid hatte bei den Betroffenen Konsternation ausgelöst. Vier Millionen Franken seien gerade einmal ein Zwanzigstel der 80 Millionen Franken, die der Bund für die Fussball-EM der Männer 2008 in der Schweiz und Österreich ausgegeben habe, wandten Kritikerinnen und Kritiker ein.