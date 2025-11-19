DE
Für Wintersession entschuldigt
Ständerat Pirmin Bischof fällt wegen Krankheit aus

Wegen einer schweren Magen- und Darminfektion befindet sich der Solothurner Ständerat Pirmin Bischof derzeit in Spitalbehandlung. Deshalb entschuldigt er sich «vorsorglich» für die gesamte Wintersession.
Publiziert: 14:21 Uhr
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
Anhören
Pirmin Bischof fällt krankheitsbedingt aus.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Pirmin Bischof ist an einer schweren Magen- und Darminfektion erkrankt
  • Er kann daher nicht an der Wintersession teilnehmen
  • Bischof ist seit 2007 in Bern, seit 2011 als Ständerat
Ruedi StuderBundeshaus-Redaktor

Am 1. Dezember startet in Bern die Wintersession des Bundesparlaments. Dabei gibt es nun eine gewichtige Absenz: Der Solothurner Ständerat Pirmin Bischof (66) fällt während der ganzen drei Wochen aus. 

Der Chef der Mitte-Gruppe in der kleinen Kammer «entschuldigt sich aufgrund einer schweren Magen- und Darminfektion für die Wintersession», schreibt seine Partei in einer Mitteilung. Aufgrund seiner Erkrankung sei er derzeit in Spitalbehandlung, weshalb er sich «vorsorglich» für die gesamte Session entschuldigen lasse. 

Bischof politisiert seit 2007 im Bundesparlament. Zuerst war er Nationalrat, seit 2011 amtet er als Ständerat. 

Häberli-Koller übernimmt

Während seiner Abwesenheit übernimmt die Thurgauer Ständerätin Brigitte Häberli-Koller (67), Vizechefin der Mitte-Gruppe im Ständerat, die Gruppenleitungsfunktionen. «Die Mitte-Fraktion wünscht Pirmin Bischof rasche und vollständige Genesung», schliesst die Mitteilung.

