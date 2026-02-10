Bund will denkmalgeschütztes Gebäude umbauen

Das Gebäude an der Bundesgasse 32 in Bern ist denkmalgeschützt. Doch der Bund wills umbauen – für über 27 Millionen Franken.

Darum gehts Umbauprojekt Bundesgasse 32 startet 2027, Baugesuch Anfang Februar eingereicht

Gebäude unter Denkmalschutz, moderne Arbeitsformen für Bundeskanzlei geplant

Kosten: 27,3 Millionen Franken, flexible Arbeitsplätze für 240 Personen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das Baugesuch für den Umbau des Gebäudes an der Bundesgasse 32 sei Anfang Februar eingereicht worden, teilte das Bundesamt für Bauten und Logistik (BBL) am Dienstag mit. Es wird mit Baukosten von 27,3 Millionen Franken gerechnet. Über den Kredit muss das eidgenössische Parlament noch entscheiden; ab Januar 2027 soll gebaut werden.

Das Gebäude steht nach Angaben des BBL unter Denkmalschutz. Geplant ist, das Erdgeschoss und die beiden Dachgeschosse für moderne Zusammenarbeitsformen strukturell anzupassen und umzubauen. Danach sollen flexible Arbeitsplätze für 240 Personen zur Verfügung stehen.

An der Bundesgasse 32 soll ein Grossteil der Organisationseinheiten der Bundeskanzlei zusammengeführt werden. Heute nutzen mehrere Einheiten des Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) das Gebäude. Diese Bundesangestellten werden künftig in Zollikofen arbeiten.