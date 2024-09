Insgesamt fünf Milliarden Franken will der Bundesrat in den Wiederaufbau der Ukraine investiereren. Herr über die Ukraine-Hilfe wird ab nächstem Jahr ein Jurassier: Jacques Gerber, studierter Agrarökonom und Regierungsrat.

Der jurassische Gesundheits- und Wirtschaftsminister Jacques Gerber (51) wird «Mister Ukraine» des Bundesrats. Die Regierung hat ihn am Mittwoch zum Delegierten für die Ukraine ernannt. In dieser Funktion wird der FDP-Politiker ab Anfang 2025 die Schweizer Ukraine-Hilfe koordinieren.

Der Bundesrat will den Wiederaufbau der Ukraine in den kommenden zwölf Jahren mit insgesamt fünf Milliarden Franken unterstützen. 1,5 Milliarden Franken sind bis 2028 gesprochen. Dabei soll die Privatwirtschaft eine wichtige Rolle spielen, hat der Bundesrat beschlossen. Anreize sollen geschaffen werden, dass Schweizer Unternehmen selber in Wiederaufbauprojekte in der Ukraine investieren. Ukrainische Flüchtlinge in der Schweiz, die hier alls Fachkräfte ausgebildet werden, sollen die Ukraine später beim Wiederaufbau unterstützen.

Gerber soll die Ukraine-Hilfe vorbereiten und eine Umsetzung «aus einer Hand ermöglichen», wie der Bundesrat mitteilt. Involviert ist nebst der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (Deza) die Abteilung Frieden und Menschenrechte im Aussendepartement und das Staatssekretariat für Wirtschaft. Gerber soll die Fäden zusammenhalten. Der Jurassier ist promovierter Agrarökonom und hat einst im Bundesamt für Landwirtschaft gearbeitet.

