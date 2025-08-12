Die SBB führt ein neues Sparbillett Flex ein, das mehr Flexibilität beim Reisen bietet. Blick fasst zusammen, was das Billett ausmacht.

Ab heute ist das neue Sparbillett Flex erhältlich. Es ermöglicht günstigere Tickets mit mehr Flexibilität. Foto: Keystone

Nastasja Hofmann Redaktorin Politik

Die Alliance Swiss Pass verkündet ein neues SBB-Billett. Die Branchenorganisation setzt sich für harmonisierte, verständliche und wirtschaftliche Tarifbestimmungen ein. Konkret handelt es sich um ein Sparbillett Flex.

Das Sparticket für den ganzen nationalen Zugverkehr gibt es schon länger. Ab 6 Monate vor dem Reisetag können Tickets gebucht werden – je früher, desto günstiger. Bisher bedeutete dies allerdings, dass man an den gebuchten Reisezeitpunkt und die Züge gebunden war.

Das will man jetzt ändern und so das Reisen für Kundinnen und Kunden flexibler gestalten, heisst es in der Medienmitteilung. Der Entscheid wurde auf der Grundlage einer Kundenumfrage getroffen.

Wie unterscheidet sich das Ticket?

«Das Sparbillett Flex ist wie das normale Sparbillett ein rabattierter, zuggebundener Fahrausweis, der digital erhältlich ist, also via App oder im Webshop», schreibt Alliance Swiss Pass. Das Billett kann aber neu bis zum Zeitpunkt der Abreise über die App storniert werden.

Es müssen dafür keine speziellen Gründe genannt werden. Allerdings werden nur 50 Prozent des Kaufpreises zurückerstattet.