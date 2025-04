ARCHIV - Giorgia Meloni, Ministerpräsidentin von Italien. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa Foto: Alessandra Tarantino

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Sie kenne zwar weder die Vorwürfe gegen Le Pen noch die Gründe für eine «solch strenge Entscheidung», sagte Meloni der Zeitung «Il Messaggero». «Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand, dem die Demokratie am Herzen liegt, sich über ein Urteil freuen kann, das die Vorsitzende einer grossen Partei trifft und Millionen Bürgern die Vertretung entzieht.»

Die rechtsnationale Politikerin Le Pen war am Montag wegen der Veruntreuung öffentlicher Gelder schuldig gesprochen worden. Teil der Strafe ist, dass die Rechtsnationale fünf Jahre lang nicht bei Wahlen antreten darf. Die Strafe tritt sofort in Kraft - anders als eine teils auf Bewährung ausgesetzte Haftstrafe. Le Pen kann damit aller Voraussicht nach nicht bei der Präsidentschaftswahl 2027 kandidieren. Die Politikerin kündigte an, so schnell wie möglich Berufung einlegen zu wollen. Die Chancen sind jedoch gering, dass ein solches Verfahren schnell zum Abschluss kommt.