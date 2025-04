Fragwürdige ESC-Petition Aktivisten fordern von der SRG den Israel-Ausschluss

In einem Monat beginnt der Eurovision Song Contest in Basel. Nun fordert die propalästinensische BDS-Bewegung von der SRG den Ausschluss Israels vom Wettbewerb. Experten sehen die Forderung als problematisch an.

Publiziert: vor 17 Minuten