Die Schweizer Tafel hat 2025 rund 8500 Tonnen Lebensmittel gerettet und Armutsbetroffenen verteilt. Verglichen mit dem Jahr zuvor entspricht das einem Zuwachs von rund elf Prozent.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Ein wesentlicher Treiber dieser Entwicklung waren Produkte aus der Lebensmittelindustrie, wie die Schweizer Tafel am Montag mitteilte. Dazu beigetragen hätten aber auch eine neue Tiefkühllogistik sowie optimierte Abhol- und Verteiltouren.

Insgesamt stellte die Schweizer Tafel laut Mitteilung 1,7 Millionen Einkaufstaschen mit je 5 Kilogramm bereit. Das entspricht einem Warenwert von rund 61,8 Millionen Franken und vermiedenen Emissionen von 14'205 Tonnen CO2. Die Waren kamen sozialen Institutionen wie Gassenküchen, Notschlafstellen, Frauenhäusern, Obdachlosenheimen und Lebensmittelabgabestellen zugute.

Die Schweizer Tafel ist eine spendenfinanzierte Stiftung, die seit 2001 aktiv ist. Sie sammelt täglich überschüssige, aber einwandfreie Lebensmittel und Non-Food-Artikel bei Detailhandelsfilialen und Partnern aus der Lebensmittelindustrie ein und verteilt sie an Institutionen.

Auch die Lebensmittelrettung «Tischlein deck dich» zog vor Kurzem eine positive Bilanz. 9000 Tonnen Lebensmittel habe sie im vergangenen Jahr gerettet. Dieser Wert steige seit 26 Jahren stetig an.