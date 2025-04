Wer Böller anzünden will, soll dafür künftig eine Bewilligung einholen müssen. Das fordern die zuständigen Parlamentskommissionen. Sie wollen damit ein Anliegen der Volksinitiative zum Feuerwerksverbot aufnehmen.

1/2 Die zuständigen Parlamentskommissionen wollen ein Anliegen der zustande gekommenen Volksinitiative "Für eine Einschränkung von Feuerwerk" aufnehmen und fassen eine Bewilligungspflicht für Böller ins Auge. (Archivbild) Foto: ANTHONY ANEX

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Wissenschafts-, Bildungs- und Kulturkommission des Ständerats (WBK-S) hat einem Gegenvorschlag auf Gesetzesstufe zur sogenannten Feuerwerkinitiative grundsätzlich zugestimmt, wie die Parlamentsdienste am Mittwoch mitteilten. Der Entscheid fiel demnach mit 10 zu 1 Stimmen.

Nun kann die Schwesterkommission des Nationalrats, welche eine Bewilligungspflicht für laute Feuerwerkskörper vorgeschlagen hat, die Gesetzesarbeiten aufnehmen. Geht es nach der Kommission, soll es eine gezielte Regelung für Knallkörper ohne visuelle Effekte - beispielsweise Böller - geben, ohne jedoch Feuerwerkskörper allgemein zu verbieten oder einer Bewilligungspflicht zu unterstellen.