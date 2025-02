1/4 Im Block 2 (rechts) des Kernkraftwerks Beznau ist es am Montag zu einer Schnellabschaltung gekommen. (Archivbild) Foto: CHRISTIAN BEUTLER

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Am Montagnachmittag kam es beim Atomkraftwerk Beznau im Kanton Aargau zu einer Schnellabschaltung. Die Anlage sei zu jeder Zeit in sicherem Zustand gewesen und habe gemäss den Vorgaben reagiert, teilte die Betreiberin Axpo mit. Die Aufsichtsbehörde Ensi (Eidg. Nuklearsicherheitsinspektorat) sowie die Behörden seien vorschriftsgemäss informiert worden.



Nach Absprache mit dem Ensi werde die Anlage wieder hochgefahren. Während der Wiederaufnahme sei über dem Maschinenhaus der Anlage (im nicht-nuklearen Teil) mit weissem Wasserdampf zu rechnen. Für die Bevölkerung und die Umwelt bestehe dadurch keine Gefahr. Der Vorfall ereignete sich gemäss Mitteilung um 13.05 Uhr.

Ältestes AKW der Schweiz

Der Reaktorblock Beznau 2 ist der neuere von zwei Blocks und ging im Jahr 1971 ans Netz - der ältere, Beznau 1, im Jahr 1969 (ältestes AKW der Welt, das noch am Netz ist). Das AKW Beznau produziert pro Jahr rund 6 Terawattstunden Strom, was einem Verbrauch von 1,3 Millionen Vierpersonenhaushalten entspricht.



Die Axpo hat die Abschaltung der Reaktoren auf 2032 (Beznau 2) und 2033 (Beznau 1) angekündigt. Den Grünen und Greenpeace dauert die Abschaltung der AKW Beznau zu lange.

Fünftes AKW abgeschaltet

Die beiden Anlagen stehen in Döttingen AG. Daneben gibt es zwei weitere Atomkraftwerke, eines in Leibstadt AG und eines in Däniken SO. Ein fünftes Kernkraftwerk in Mühleberg BE wurde 2019 nach 47 Jahren abgeschaltet. Die Schweizer Atomkraftwerke gehören zu 82 Prozent der öffentlichen Hand.