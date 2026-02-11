Das Bundeshaus Ost ist am Donnerstagvormittag nach einem Brandalarm kurzzeitig evakuiert worden. Der Alarm entpuppte sich als Fehlalarm.

Darum gehts Fehlalarm im Bundeshaus: 100 Personen evakuiert, Gebäude nach 20 Minuten freigegeben

Kein Zusammenhang mit dem Brand vom 17. Dezember 2025 festgestellt

Einsatz von Schutz und Rettung Bern: Alarmierung um 10.40 Uhr, zwei Fahrzeuge Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Rund 100 Personen aus verschiedenen Departementsbereichen mussten das Gebäude kurz vor 11 Uhr verlassen, wie eine Sprecherin der Parlamentsdienste auf Anfrage mitteilte. Knapp 20 Minuten später wurde das Gebäude wieder freigegeben. Zu den Ursachen für den Fehlalarm konnten die Parlamentsdienste zunächst keine Angaben machen.

Schutz und Rettung Bern wurde gemäss eines Sprechers um 10.40 Uhr alarmiert und eilte mit einem Tanklöschfahrzeug und einer Autodrehleiter zum Bundeshaus.

Das Parlamentsgebäude und das Bundeshaus West waren vom Ereignis nicht betroffen, wie die Parlamentsdienste weiter mitteilten. Ebenfalls habe kein Zusammenhang zum Brand im Parlamentsgebäude vom 17. Dezember des vergangenen Jahres bestanden.