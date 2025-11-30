DE
FR
Abonnieren

FDP-Co-Präsident Mühlemann
«Die Leute wollen sich nicht bevormunden lassen»

FDP-Co-Präsident Mühlemann sieht im Abstimmungsresultat eine Bestätigung der Wehrpflicht und lobt das Miliz-System.
Publiziert: vor 48 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen