Propalästinensische Aktivisten haben am Donnerstagabend den Eingang zum Gebäude der ständigen Vertretung Israels bei den Vereinten Nationen in Genf mit roter Farbe beschmiert. Auch der Verkehr vor dem Hauptsitz der Welthandelsorganisation (WTO) wurde blockiert.

Aktivisten beschmieren israelische Mission in Genf mit Farbe

Die israelische Mission bei den Vereinten Nationen in Genf wurde von propalästinensischen Demonstranten ins Visier genommen. Foto: MARTIAL TREZZINI

Etwa 200 Personen hatten sich um 18.55 Uhr vor der israelischen Mission versammelt, wie der Genfer Polizeisprecher Alexandre Brahier auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Brahier bestätigte damit eine Meldung der Zeitung «Tribune de Genève».

Die Versammlung bewegte sich dann in Richtung Perle du Lac, wo sie sich gegen 20.00 Uhr auflöste. Am Rande der nicht genehmigten Demonstration kam es zu keinen Festnahmen. Polizei und Reinigungskräfte waren am Abend noch vor Ort.