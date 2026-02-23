Schweizer Familien sind im internationalen Vergleich gut situiert, zufrieden und sozial mobil. Die Armutsquote bei Haushalten mit Kindern liegt bei rund 6 Prozent und damit europaweit sehr tief. Zu diesem Ergebnis kommt das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik.

Auch der Einfluss der Herkunft auf das spätere Einkommen sei seit 40 Jahren stabil und im internationalen Vergleich gering, heisst es in einer Mitteilung vom Montag zur Studie «Evidenzbasierte Familienpolitik in der Schweiz: Was wirkt wie?» des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik (IWP) der Universität Luzern. Die Studie habe überdies eine hohe Lebenszufriedenheit bei Familien in der Schweiz ergeben.

Die Ergebnisse würden somit einer verbreiteten Meinung widersprechen, dass es Ländern mit stärker ausgebauter staatlicher Unterstützung grundsätzlich besser gehe.

Bemerkenswert sei nämlich, dass die Schweiz diese Ziele mit deutlich tieferen Staatsausgaben als viele Nachbarländer erziele. Während Deutschland, Frankreich, Österreich oder die Niederlande rund 3 bis 5 Prozent ihrer öffentlichen Ausgaben für Familienpolitik aufwendeten, liege die Schweiz seit Jahrzehnten bei 1 bis 2 Prozent.

Familienstrukturen und Lebensrealitäten haben sich der Studie zufolge in den letzten drei Jahrzehnten grundlegend verändert. Eltern verfügten heute über ähnlich hohe Bildungsabschlüsse, die Mehrheit der Mütter sei erwerbstätig mit steigenden Arbeitspensen und Familien hätten im Durchschnitt weniger Kinder. Entsprechend hätten sich auch die Rollenbilder verschoben: Das klassische Ein-Ernährer-Modell sei für die Mehrheit der Familien nicht mehr prägend.

Dieser gesellschaftliche Wandel habe auch die Erwartungen an die Familienpolitik verändert. Während familienpolitische Massnahmen vor der Jahrtausendwende in erster Linie der finanziellen Absicherung gedient hätten, würden heute Rahmenbedingungen zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf an Bedeutung gewinnen.

Diese Entwicklung spiegelt sich laut der Studie auch in den öffentlichen Haushalten wider. Der Anteil familienbezogener Ausgaben an den Gesamtausgaben von Kantonen und Gemeinden hat sich demnach seit dem Jahr 2000 mehr als verdoppelt.

Die Studienautoren warnen allerdings, dass ein pauschaler Ausbau familienpolitischer Leistungen nicht angezeigt sei. Sinnvoll seien gezielte Anpassungen zugunsten benachteiligter Kinder, Alleinerziehender und einkommensschwacher Haushalte - «ohne den bestehenden, funktionierenden Rahmen zu überdehnen».