Walliser Staatsrat Ganzer bei Skiunfall verletzt

Stéphane Ganzer (FDP) wird mehrere Tage nicht verfügbar sein. Der Skiunfall erfordert einen operativen Eingriff.

Darum gehts Ein Staatsrat fällt wegen einer Operation bis Mitte Februar aus

Franz Ruppen (SVP) übernimmt die Stellvertretung während der Abwesenheit

Sein Zustand erfordere einen operativen Eingriff, der eine mehrtägige Abwesenheit zur Folge haben werde, teilte die Staatskanzlei am Mittwoch mit. Ganzer ist Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport. Gemäss den geltenden Regeln wird jeder Staatsrat bei Abwesenheit oder Verhinderung von einem Amtskollegen vertreten.

In diesem Fall übernehme Franz Ruppen (SVP), Vorsteher des Departements für Mobilität, Raumentwicklung und Umwelt, die Stellvertretung und sorge bis Mitte Februar für die Fortführung der Bearbeitung der Dossiers, hiess es weiter.