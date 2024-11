EU-Verhandlungen Ignazio Cassis trifft Maros Sefcovic am Mittwoch in Bern

Die Verhandlungen der Schweiz mit der EU stehen offenbar kurz vor dem Abschluss: Am kommenden Mittwoch wird Aussenminister Ignazio Cassis in Bern den Vizepräsidenten der EU-Kommission, Maros Sefcovic, treffen. Das teilte das Aussendepartement EDA am Freitag auf X mit.