Bundesrat Ignazio Cassis und EU-Kommissar Maros Sefcovic haben in Brüssel eine Erklärung zur Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU unterzeichnet. Das Dokument regelt die Teilnahme der Schweiz an EU-Programmen und stärkt bilaterale Beziehungen.

Die Schweiz und die EU haben sich auf eine Übergangsphase, bis die neu ausgehandelten Verträge in Kraft sind, geeinigt. (Archivbild) Foto: ANTHONY ANEX

Darum gehts Schweiz und EU regeln Zusammenarbeit bis neuer Vertrag gilt

Gemeinsame Erklärung fördert bilaterale Beziehungen und Zusammenarbeit

Teilnahme der Schweiz an Horizon Europe ab 2025 Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Bundesrat Ignazio Cassis (64) und EU-Kommissar Maros Sefcovic (58) haben am Dienstag die Zusammenarbeit zwischen der Schweiz und der EU für den Zeitraum, bis das neu ausgehandelte Vertragspaket in Kraft ist, geregelt. Sie unterzeichneten in Brüssel eine gemeinsame Erklärung.

Das Verhandlungsresultat zwischen der Schweiz und der EU sei für beide Seiten «win-win», sagte Cassis an einer gemeinsamen Medienkonferenz im Hauptgebäude der EU-Kommission. Sefcovic sprach von einem «erneuten wichtigen Schritt nach Vorne».

Das dreiseitige Dokument regelt etwa die rückwirkende Teilnahme der Schweiz ab Anfang 2025 an den Europäischen Forschungs- und Ausbildungsprogrammen Horizon Europe und Euratom. Weiter sieht es Massnahmen in den Bereichen Strom, Gesundheit und Landverkehr vor.

Zudem hält die Erklärung fest, dass beide Seiten den erfolgreichen Abschluss des Ratifikationsprozesses unterstützen und gleichzeitig ihre bilateralen Beziehungen festigen. Das Dokument lag öffentlich vor.