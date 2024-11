Etwa vom Hausarzt zu Telemedizin-Modell Bundesrat will Wechsel der Krankenkassen-Modelle erleichtern

Wer das Krankenkassenmodell ändern möchte, soll dies in gewissen Fällen ab 1. Januar 2025 auch unter dem Jahr tun können. Der Bundesrat hat am Mittwoch eine entsprechende Änderung der Verordnung über die Krankenversicherung auf diesen Zeitpunkt hin in Kraft gesetzt.