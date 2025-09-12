DE
«Es gibt wohl einen Deal»
US-Handelsminister über Schweiz-Zölle

Also doch noch? «Es gibt wohl einen Deal», sagt US-Handelsminister Howard Lutnick über die Zölle der Schweiz.
Publiziert: 09:27 Uhr
|
Aktualisiert: vor 5 Minuten
