Bundesrat Guy Parmelin hat sich bei einem Sturz in seinem Büro den rechten Oberarm gebrochen, schreibt sein Departement in einer Medienmitteilung. Er befindet sich in Spitalpflege. Es gehe ihm den Umständen entsprechend gut.

Bundesrat Guy Parmelin (64) ist heute am frühen Nachmittag in seinem Büro im Bundeshaus Ost gestürzt. «Er hat sich dabei den rechten Oberarm gebrochen», schreibt sein Departement in einer Medienmitteilung.

Der Wirtschaftsminister habe daraufhin mit der Ambulanz ins Berner Inselspital gebracht werden müssen. Dort wurde er bereits operiert. «Es geht ihm den Umständen entsprechend gut», heisst es in der Medienmitteilung. «Die Ärzte gehen davon aus, dass Bundesrat Parmelin ein paar Tage in Spitalpflege bleiben muss.»

Jans übernimmt Stellvertretung

Der Bundesrat sei informiert worden. Während seiner Abwesenheit wird Parmelin von Justizminister Beat Jans (60) vertreten. Aber auch Parmelin werde seine Aufgaben «so weit wie möglich» vom Spitalbett aus wahrnehmen können.

Nur wenige Stunden vor seinem verhängnisvollen Sturz hielt Parmelin noch eine Medienkonferenz auf einem Bauernhof in Wileroltigen BE ab. Dort stand er in der brütenden Sonne selbst kurz ins Kartoffelfeld und setzte sich für «seine» Bauern ein. Der gelernte Landwirt informierte über seine Agrarpolitik und zeigte Verständnis für unzufriedene Bauern. Der Bundesrat sei sich den zahlreichen Herausforderungen bewusst. Er nannte unter anderem den Klimawandel, die steigenden Ansprüche der Gesellschaft für eine nachhaltige Produktion und die teilweise fehlende Wertschöpfung.

Schon kurz nach der Bekanntgabe der Nachricht trudelten auf den sozialen Medien die ersten Wünsche an den Bundesrat ein. Nationalratspräsident Eric Nussbaumer (64) schrieb auf X: «Ich wünsche von Herzen gute Besserung!»