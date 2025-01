Erstmals seit EU-Deal Keller-Sutter trifft von der Leyen am WEF

Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter hat am Dienstagmorgen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am WEF in Davos GR getroffen. Inhalt des bilateralen Treffens waren die weiteren politischen Prozesse nach dem Abschluss der bilateralen Verhandlungen.

Publiziert: vor 47 Minuten