Ludwig A. Minelli, Gründer der Sterbehilfeorganisation Dignitas, ist am 29. November im Alter von 92 Jahren verstorben. Er wählte den begleiteten Freitod, kurz vor seinem 93. Geburtstag.

Die Sterbehilfeorganisation Dignitas teilte am Sonntag mit, dass ihr Gründer «selbstbestimmt aus dem Leben» geschieden sei. Minelli hatte Dignitas im Jahr 1998 gegründet. Der Jurist setzte sich jahrzehntelang für seine Sterbehilfeorganisation ein und stand deshalb mehrfach vor Gericht.

Ludwig A. Minelli begann 1956 seine Laufbahn als Journalist bei der «Tat». Von 1964-1974 war er der erste «Spiegel»-Korrespondent in der Schweiz. Fasziniert von den rechtlichen Möglichkeiten, mit denen die in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankerten Grundrechte jenseits der Staatsgrenzen durchgesetzt werden konnten, begann er schliesslich 1977 ein Jurastudium, das er 1981 mit dem Lizentiat abschloss.

Erwarb mit 54 Jahren das Rechtsanwaltspatent

1977 gründete er die «Schweizerische Gesellschaft für die Europäische Menschenrechtskonvention» (SGEMKO), ein gemeinnütziger Verein, der Informationen über die Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) verbreitet.

1986 erwarb Minelli, mittlerweile 54-jährig, das Rechtsanwaltspatent. Seinem Rechtsverständnis lag die Überzeugung zugrunde, dass der Staat dem Bürger dient, und nicht der Bürger dem Staat. Besonders am Herzen lag ihm die Wahrung und Durchsetzung der in der Europäischen Menschenrechtskonvention verankerten Menschenrechte.

Bis zu seinem Tod war Minelli an Dutzenden von Gerichtsverfahren beteiligt

Seine Rechtsfälle führte er stets mit Blick auf die Möglichkeit, wenn nötig den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg anzurufen.

Bis zu seinem Tod war Minelli an Dutzenden von Gerichtsverfahren beteiligt, oft als Beschwerdeführer oder Verteidiger, oder im Hintergrund als verfahrenstaktischer Ratgeber für andere. Dass er hin und wieder selbst zu Unrecht auf der Anklagebank sass, nahm er gelassen und in der unbeirrbaren Überzeugung hin, dass er das Recht auf seiner Seite hat. Und dass, wer gebissen wird, gelegentlich zurückzubeissen versucht.