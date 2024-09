Er reist dafür am 1. Oktober nach Strassburg Wikileaks-Gründer Assange äussert sich erstmals seit Freilassung

Der im Juni freigelassene Wikileaks-Gründer Julian Assange will sich erstmals seit seiner Inhaftierung im Jahr 2019 öffentlich äussern. Wie Wikileaks am Mittwoch mitteilte, wird Assange dafür am 1. Oktober von Australien zum Europarat nach Strassburg reisen.