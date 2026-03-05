Darum gehts
- Swiss-Flug LX7043 bringt 120 Schweizer aus Maskat nach Zürich
- Flug startet verspätet, Ankunft in Zürich um 14.30 Uhr erwartet
- 5200 Personen laut EDA in Travel-Admin-App registriert
Der Sonderflug der Airline Swiss ist mit etwas Verspätung von Maskat gestartet und nun auf dem Weg nach Zürich. In der ausgebuchten Maschine befinden sich Schweizer Reisende, die aus dem Krisengebiet zurückkehren.
Die Maschine mit der Flugnummer LX7043 wird um circa 14.30 Uhr in Zürich erwartet. Mit diesem Flug wolle die Swiss einen Beitrag leisten, um den Betroffenen in der schwierigen Situation zu helfen, teilte die Fluggesellschaft bereits am Vortag mit.
Der vorerst einzige Swiss-Flug bietet 120 Rückkehrenden Platz, wie Marianne Jenni, Direktorin der Konsularischen Direktion des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA), sagte. Tausende Schweizerinnen und Schweizer sitzen nach der amerikanisch-israelischen Offensive gegen den Iran in verschiedenen Golfstaaten fest. In der Travel-Admin-App des EDA haben sich rund 5200 registriert.