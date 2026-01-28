2027 soll das weltweite Gipfeltreffen zu Künstlicher Intelligenz (KI) in Genf durchgeführt werden. Im Februar fällt der definitive Entscheid. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom Mittwoch seine Absicht bekräftigt.

Darum gehts Schweiz plant KI-Gipfel 2027, Entscheid fällt im Februar in Delhi

Bundes-Budget deckt Kosten, ergänzt durch Beiträge Dritter

Erster KI-Gipfel 2023: 1500 Teilnehmer aus rund 100 Ländern Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Céline Zahno Redaktorin Politik

Das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Uvek) habe die Vorbereitungen für die Organisation eines KI-Gipfels in der Schweiz abgeschlossen, teilte die Landesregierung am Mittwoch mit.

Bei diesen Arbeiten sei das Uvek vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) unterstützt worden. Es habe eine enge Zusammenarbeit mit Indien stattgefunden, das im Februar dieses Jahres einen KI-Gipfel durchführt.

Entscheid fällt im Februar

Laut dem Bundesrat steht die Finanzierung des Gipfels 2027 in der Schweiz: Das bestehende Bundes-Budget deckt die Kosten, ergänzt durch Beiträge Dritter. Der Entscheid, ob die Schweiz 2027 den KI-Gipfel austragen kann, fällt laut Communiqué im Februar in der indischen Hauptstadt Delhi.

Ein erster weltweiter KI-Gipfel fand 2023 in Grossbritannien statt. Es folgten weitere Treffen in Korea und Frankreich. Zum Gipfel in Paris wurden zahlreiche Staats- und Regierungschefs sowie führende Köpfe der Branche erwartet. Rund 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus etwa hundert Ländern nahmen nach damaligen Angaben am Pariser Gipfel teil.