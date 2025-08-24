DE
Engpässe bei Blutspenden überwunden
Ruhig Blut dank Pizza und Glace

Die Blutreserven werden jeden Sommer knapp. Auch dieses Jahr gab es heikle Phasen, doch dank Sonderaktionen gab es genug Spenden.
Publiziert: 09:43 Uhr
Im Sommer werden die Blutreserven jeweils knapp.
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
Andreas SchmidInlandredaktor

Regelmässig im Sommer werden die Blutreserven in der Schweiz knapp. So auch dieses Jahr, wie Franziska Kellenberger von der Blutspende des Schweizerischen Roten Kreuzes auf Anfrage sagt. Deshalb seien Spenderinnen und Spender mit gezielten Aufrufen gebeten worden, sich Blut abnehmen zu lassen. 

«Wir sind täglich auf 700 Freiwillige angewiesen, um die Versorgung sicherzustellen», hält Kellenberger fest. Da das Blut nicht lange haltbar sei, könne es schnell zu Engpässen kommen. Dank guter Planung und Sonderaktionen seien aber jederzeit genügend Reserven vorhanden gewesen. Am meisten benötige der Blutspendedienst die Blutgruppe 0 negativ, da werde es regelmässig eng, sagt Kellenberger.

Treue Spenderinnen und Spender

Die regionalen Dienste machten über die sozialen Medien und mit Plakaten auf Blutspende-Aktionen aufmerksam. Einen Anreiz schaffen einige Zentren laut Kellenberger, indem Spenderinnen und Spender Gratisglace oder -pizza erhielten. Zudem versuchten sie, mit «Freunde werben Freunde»-Aufrufen mögliche Mängel in der Sommerzeit zu verhindern.

