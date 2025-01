Das Schiff Turva des finnischen Grenzschutzes (vorne) und der Öltanker Eagle S vor der Küste Finnlands. Der Öltanker war zur gleichen Zeit in dem Gebiet unterwegs, in dem die Stromverbindung zwischen Finnland und Estland am Weihnachtstag unterbrochen wurde. (Archivbild)

Foto: RAJAVARTIOSTO // FINNISH BORDER