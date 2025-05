Im Winter hat die Schweiz rund 17 Prozent Gas eingespart

Eine Gasleitung in Zürich: Die Schweiz hat auch im vergangenen Winter weniger Gas verbraucht als im langjährigen Mittel. (Themenbild) Foto: GAETAN BALLY

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweiz habe damit solidarisch zum Gassparziel der EU-Mitgliedstaaten beigetragen, um Engpässe bei der Energieversorgung zu verhindern, teilte der Bundesrat am Mittwoch mit. Schon in den vorangegangenen Wintern war das Sparziel übertroffen worden - zum Teil deutlich.

In der Schweiz werden rund drei Viertel des jährlichen Gasverbrauchs im Winterhalbjahr zum Heizen verwendet. Das freiwillige Sparziel soll deshalb jeweils durch freiwillige Massnahmen in Haushalten, Industrie, Dienstleistungen und in der Verwaltung erreicht werden.

Die Gasversorgungslage in Europa bleibt aufgrund der geopolitischen Spannungen weiterhin angespannt. Die Schweiz ist vollständig von Gasimporten abhängig und wäre von einer Knappheit in Europa direkt betroffen.

Falls die EU-Kommission das freiwillige Reduktionsziel auch im kommenden Winter weiterführt, wird der Bundesrat entscheiden, ob die Schweiz ihr freiwilliges Ziel ebenfalls verlängert, wie es hiess.