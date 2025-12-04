Der Berner Energiekonzern BKW will den Ausbau von Energiespeicherlösungen vorantreiben. Er prüft den Bau von Grossbatterieprojekten in Mühleberg und Bickingen im Kanton Bern sowie in Bassecourt im Kanton Jura.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Entsprechende Machbarkeitsstudien wurden in Auftrag gegeben, wie die BKW am Donnerstag mitteilte. Sie sollen voraussichtlich im Frühling 2026 zeigen, ob die Projekte unter den gegebenen technischen, wirtschaftlichen und genehmigungsrechtlichen Bedingungen realisiert werden können.

Für die Standortwahl prüfte die BKW zunächst, wo bereits leistungsfähige Unterspannwerke bestehen und wo Batteriespeicher ins existierende Übertragungs- und Verteilnetz eingebunden werden können. Die BKW hat in Deutschland bereits mehrere Grossbatteriespeicher realisiert.