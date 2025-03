Eisenbahn SBB saniert drei 185 Tonnen schwere Brückenelemente in Luzern

Die SBB haben mit der Instandsetzung der Reussbrücke Fluhmühle in Luzern gestartet. Dabei werden drei Brückenelemente für die Sanierung an Land gehoben und am Ufer saniert.

